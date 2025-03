Carl Oetker (Foto) übernimmt ab Mai 2025 die operative Leitung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG. Der 42-jährige Ururenkel des Unternehmensgründers folgt auf Albert Christmann, der nach 34 Jahren in den Beirat wechselt. Niels Lorenz kehrt in die Gruppenleitung zurück und verantwortet künftig die Getränkesparte.

Carl Oetker übernimmt das Ruder bei dem bekannten Bielefelder Nahrungsmittelkonzern. Bildquelle: Oetker

Die Oetker-Gruppe bekommt eine neue Führung. Carl Oetker übernimmt zum 1. Mai 2025 die operative Leitung des Familienunternehmens von Albert Christmann, wie die Oetker-Gruppe mitteilte. Der 42-jährige Ururenkel des Unternehmensgründers August Oetker wird dann Vorsitzender der internationalen Geschäftsführung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG. In dieser Funktion soll er nach Unternehmensangaben künftig die Bereiche Corporate Strategy, Mergers & Acquisitions, Einkauf sowie Corporate Communication verantworten und als Coach die deutsche Landesgesellschaft sowie die Dr. Oetker Landesgesellschaften in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg begleiten.

Zugleich folgt Carl Oetker seinem Vorgänger Christmann als Mitglied der Gruppenleitung der Oetker-Gruppe. Dort übernimmt er als persönlich haftender Gesellschafter die Verantwortung für die Ressorts Nahrungsmittel sowie Unternehmenskommunikation.

Christmann scheidet nach 34 Jahren bei Oetker aus der operativen Führung aus. Der 62-Jährige wechselt in den Beirat der Dr. August Oetker KG und übernimmt dort den Sitz von Richard Oetker. Der 74-jährige Richard Oetker hatte diese Position seit 2017 inne, als er die operative Verantwortung an Christmann übergab.

Die neue Gruppenleitung wird durch Niels Lorenz komplettiert. Der 53-Jährige übernimmt von Christmann die Verantwortung für die Bereiche Bier und alkoholfreie Getränke sowie Plattformen und Ökosysteme. Lorenz war bereits von 2013 bis 2020 Mitglied der Gruppenleitung. Ute Gerbaulet bleibt in der Gruppenleitung für die Ressorts Weitere Interessen, Beteiligungscontrolling, Finanzen, Konzernrechnungswesen, Recht, Steuern und Treasury zuständig.

Carl Oetker sammelte Erfahrung in Beratung und Investmentfirmen

Carl Oetker arbeitete nach seinem Betriebswirtschaftsstudium zunächst in einer internationalen Unternehmensberatung und in Investmentgesellschaften. 2020 begann er seine Laufbahn in der Oetker-Gruppe als Assistent von Christmann. Seit 2022 leitete er die Dr. Oetker Landesgesellschaften in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Mitte 2024 übernahm er in der Internationalen Geschäftsführung der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG die Verantwortung für den globalen Einkauf.

„Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Dr. Christmann für die Mitarbeit im Gruppenbeirat gewinnen konnten“, zitierte das Unternehmen Rudolf Louis Schweizer, den Vorsitzenden des Beirates der Dr. August Oetker KG. Christmanns unternehmerisches Verständnis, seine Erfahrung und sein strategischer Weitblick seien für das Unternehmen weiterhin von großer Bedeutung.