Konsumgüterhersteller - Procter & Gamble ernennt Jochen Brenner zum Hauptgeschäftsführer

Der Aufsichtsrat von Procter & Gamble hat Jochen Brenner (56) mit sofortiger Wirkung zum Hauptgeschäftsführer und Arbeitsdirektor von P&G Deutschland und Österreich bestellt. Bildquelle: Picture Partners

Procter & Gamble hat Jochen Brenner zum neuen Hauptgeschäftsführer und Arbeitsdirektor für Deutschland und Österreich ernannt. Der 56-Jährige übernimmt die Position mit sofortiger Wirkung, wie das Unternehmen mitteilte. Brenner verantwortet damit die Personal- und Sozialthemen für rund 10.000 Beschäftigte in beiden Ländern.

Brenner folgt auf Matthias Weber (63), der nach mehr als 37 Jahren bei Procter & Gamble in den kommenden Monaten in den Ruhestand geht. Weber hatte die Position seit 2020 inne.

Der neue Hauptgeschäftsführer arbeitet seit 1998 für den Hersteller von Marken wie Ariel, Pampers und Gillette. Zuletzt leitete er seit 2014 als Senior Director HR die Personalverwaltung am Standort Schwalbach. Von 2011 bis 2014 arbeitete Brenner in der Konzernzentrale in Cincinnati in der globalen Personalentwicklung, wie das Unternehmen mitteilte.

„Jochen Brenner kennt Procter & Gamble in- und auswendig“, sagte Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung für Deutschland, Österreich und die Schweiz, laut der Mitteilung. „Er steht als Persönlichkeit in besonderem Maße für kollaboratives Arbeiten in einem modernen Umfeld.“