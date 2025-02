Der Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung der deutschen Spirituosenindustrie führt seine Kampagne gegen Alkoholkonsum während Schwangerschaft und Stillzeit weiter. In diesem Jahr sollen unter anderem 300.000 Broschüren an gynäkologische Praxen und Hebammen verteilt werden.

Verantwortung von Anfang an: Die Spirituosenindustrie klärt schon seit vielen Jahren über Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit auf. Bildquelle: Getty Images

Der Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung setzt seine Präventionsinitiative „Verantwortung von Anfang an!“ auch 2025 fort. Die Kampagne klärt über die Risiken des Alkoholkonsums während Schwangerschaft und Stillzeit auf. Dies teilte der Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure (BSI) mit, zu dem der Arbeitskreis gehört.

Unterstützung von Bundesfamilienministerin Paus

Die Initiative verteilt in diesem Jahr rund 300.000 Exemplare der Broschüre „Verantwortung von Anfang an! – Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit“ an gynäkologische Praxen und Hebammen. Zusätzlich erhalten 5.000 gynäkologische Praxen Informationspakete mit Broschüren und Plakaten.

Die amtierende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, unterstützt die Aktion: „Es ist mir ein besonderes Anliegen zu vermitteln, dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft – selbst in ganz geringen Mengen – zu lebenslangen körperlichen und geistigen Schädigungen des Kindes führen kann.“

Bewusster Verzicht auf abschreckende Motive

Dr. Reinhold Feldmann von der FASD-Ambulanz der Tagesklinik Walstedde begleitet die Broschüre seit 2008 wissenschaftlich. Er betont: „Es ist auch bei der 17. Auflage weiterhin Ziel der Broschüre, in übersichtlicher Form im 17. Jahr über das Fetale Alkoholsyndrom zu informieren.“ Die Broschüre verzichtet bewusst auf abschreckende Motive und bietet stattdessen verständlich formulierte Tipps zum Alkoholverzicht.

BSI-Geschäftsführerin Angelika Wiesgen-Pick kündigt an, die Präventionsarbeit auch in Zukunft fortzusetzen. Bis Ende 2025 werde der Arbeitskreis insgesamt rund 6,3 Millionen Exemplare der Broschüre und etwa 80.000 Praxis-Pakete verteilt haben.