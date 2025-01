Der Würzburger Naturkosmetikhersteller Kneipp stellt seine weltweite Vertriebsstruktur neu auf. Jürgen Purper (Foto, rechts) übernimmt als Chief Commercial Officer Global die Gesamtverantwortung für den Vertrieb. Thomas Arnold (Foto, links) tritt den Posten des Commercial Director Deutschland an.

Jürgen Purper (rechts) wird Chief Commercial Officer Global – Thomas Arnold (links) übernimmt die Position des Commercial Director Deutschland. Bildquelle: Kneipp

Purper verantwortet künftig die Regionen Europa, Asien und Amerika. Er führt damit das komplette Distributoren-Geschäft sowie alle Tochtergesellschaften. Zusätzlich wurde er zum Chairman von Kneipp Japan berufen. Purper ist seit 2006 im Unternehmen und war zuletzt Regional Director Europe. Er berichtet weiterhin an Vorstandschef Alexander C. Schmidt.

Kneipp hat außerdem eine neue Position für den deutschen Markt geschaffen: Thomas Arnold verantwortet als neuer Commercial Director Deutschland den Vertrieb im Lebensmitteleinzelhandel, in Drogeriemärkten und Apotheken.

Mit der gesonderten Vertriebsleitung für Deutschland will Kneipp nach eigenen Angaben den größten Markt innerhalb der Gruppe weiter stärken. Arnold arbeitet seit über 20 Jahren für das Unternehmen und hatte zuvor bereits Führungspositionen im deutschen Vertrieb inne. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Purper.