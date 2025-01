Die Störtebeker Geschäftsführer (von links) Henning Meyer, Jürgen Neuhaus und Jürgen Nordmann präsentieren die alkoholfreien Brauspezialitäten. Bildquelle: Störtebeker

Die Störtebeker Braumanufaktur hat im Jahr 2024 ihren Umsatz und Absatz um 2,8 Prozent gesteigert. Dies teilte das Stralsunder Unternehmen mit. Die Brauerei entwickelte sich damit gegen den Trend der Branche, die im Durchschnitt ein Minus von einem Prozent verzeichnete.

Jedes fünfte verkaufte Bier ist nach Angaben der Brauerei alkoholfrei. Damit liegt der Anteil alkoholfreier Biere bei Störtebeker deutlich über dem Bundesdurchschnitt. „Gesundheit und bewusste Ernährung sind zu zentralen Kaufkriterien geworden“, erklärte Pressesprecherin Elisa Raus in der Mitteilung.

Die Brauerei baut ihr Angebot an alkoholfreien Bieren weiter aus. Zum Jahresbeginn 2025 führt das Unternehmen zwei neue alkoholfreie Sorten ein. Dies sind ein karamellig-malziges Hanse-Porter und ein Pilsener-Bier ohne Alkohol. Das Pilsener ist nach Angaben der Brauerei die erste Störtebeker-Sorte komplett ohne Alkohol. Das Unternehmen bietet die alkoholfreien Biere auch in einer Probierkiste mit vier verschiedenen Sorten an.

Störtebeker plant nach eigenen Angaben, im Frühjahr 2025 auch zwei neue Biersorten mit Alkohol einzuführen. „Die Kombination aus charakterstarken Brauspezialitäten und einem stark wachsenden Angebot an alkoholfreien Bieren trifft den Geschmack der Zeit und sichert uns eine Spitzenposition im Markt“, erklärte Raus.