Die Nachfrage nach Gänsen aus Niedersachsen hat sich 2023 erholt. Die Preise für deutsche Gänse blieben mit 18 bis 22 Euro pro Kilogramm stabil. Allerdings stammen nur 18 Prozent der in Deutschland verkauften Gänse aus heimischer Produktion.

Im vergangenen Jahr waren die Kunden zurückhaltend, wenn es um den Gänsebraten zum Jahresende ging. In dieser Saison stieg die Nachfrage wieder – zur Zufriedenheit der Landwirte. Bildquelle: Getty Images

Die Nachfrage nach Gänsen aus heimischer Produktion ist in diesem Jahr wieder gestiegen. Die Landwirte in Niedersachsen zeigten sich mit dem Verkauf ihrer Tiere zufrieden, teilte der Geschäftsführer des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes (NGW), Dieter Oltmann, in Oldenburg mit.

Die Preise für deutsche Gänse bewegten sich laut Oltmann zwischen 18 und 22 Euro pro Kilogramm und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Die heimischen Erzeuger mussten dem Lebensmitteleinzelhandel allerdings beim Preis entgegenkommen. „Das war auch deshalb möglich, weil das Futter etwas günstiger war in diesem Jahr“, erklärte Oltmann. Die deutschen Gänsehalter können nach seinen Angaben mit der deutlich billigeren Konkurrenz aus dem Ausland preislich nicht mithalten.

Nur 18 Prozent des Gänsefleisches kommen aus Deutschland

Nur 18 Prozent des in Deutschland verkauften Gänsefleisches stammt nach Angaben des NGW aus deutscher Produktion. Der Großteil der Ware kommt aus Polen und Ungarn. Der Handel versuchte in diesem Jahr, Lagerware mit Preisnachlässen zu verkaufen.

Die Zahl der in Niedersachsen aufgezogenen Gänse ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Wurden bis vor etwa drei Jahren noch 200.000 bis 220.000 Gänse pro Jahr aufgezogen, sind es mittlerweile nur noch rund 140.000 Tiere. Als Gründe nannte Oltmann die Geflügelpest und die hohe Inflation der vergangenen Jahre mit stark gestiegenen Kosten. Im vergangenen Jahr hatten sich die Verbraucher beim Gänsekauf noch zurückhaltend gezeigt. Nicht alle Tiere wurden verkauft.