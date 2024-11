42 Prozent der Befragten, die in der Vergangenheit kostenlose Werbeartikel erhalten haben, kauften anschließend Produkte der jeweiligen Marke. Bildquelle: GettyImages

Der Druckdienstleister Vistaprint hat in einer repräsentativen Studie mit dem Marktforschungsinstitut YouGov die Wirkung von Werbeartikeln untersucht. Die Studie mit mehr als 2.000 Teilnehmern zeigt, dass 62 Prozent der Befragten sich über kostenlose Werbeartikel freuen.

Markenwahrnehmung wird positiv beeinflusst

81 Prozent der Befragten, die bereits Werbeartikel erhalten haben, nutzen diese nach eigenen Angaben im Alltag. 76 Prozent erinnern sich an den Absender des Werbegeschenks. 71 Prozent gaben an, dass Werbegeschenke die Markenwahrnehmung positiv beeinflussen. 42 Prozent der Befragten, die in der Vergangenheit kostenlose Werbeartikel erhalten haben, kauften anschließend Produkte der jeweiligen Marke. 46 Prozent empfahlen die Marke weiter.

Ladegeräte und Powerbanks führen die Liste der beliebtesten Werbeartikel an. 33 Prozent der Befragten würden diese gern als Werbegeschenk erhalten. USB-Sticks folgen mit 24 Prozent auf Platz zwei. Rucksäcke landen mit 23 Prozent auf dem dritten Platz.

Für 66 Prozent der Befragten steht die Nützlichkeit der Werbeartikel im Vordergrund. 23 Prozent legen besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit der Produkte.

Unternehmen bevorzugen Kugelschreiber

Die Unternehmen selbst setzen den Angaben zufolge am häufigsten auf Kugelschreiber. 44 Prozent der werbetreibenden Unternehmen verschenken diese. Tragetaschen folgen mit 30 Prozent auf Platz zwei, Notizblöcke mit 26 Prozent auf Platz drei. „Die positive Wirkung von Werbegeschenken auf Markenwahrnehmung und -befürwortung in Deutschland ist wirklich beeindruckend“, sagt Sabine Leveiller, VP Marketing Europe bei Vistaprint.