Führungswechsel: Der bisherige Vorstandschef Michael Hähnel verlässt das Unternehmen zum Jahresende aus persönlichen Gründen. Bildquelle: Rügenwalder Mühle

Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle bekommt eine neue Führung. Der bisherige Vorstandschef Michael Hähnel (Foto) verlässt das Unternehmen zum Jahresende aus persönlichen Gründen. Das teilte Rügenwalder Mühle mit. Seine Nachfolge tritt der bisherige Co-Geschäftsführer und Finanzchef Jörg Pfirrmann an. Zudem rückt der Vertriebschef Mathias Schlüter in die Geschäftsführung auf.

Hähnel bleibt Rügenwalder-Berater

Hähnel bleibt dem Unternehmen als Berater erhalten. Er übernimmt nach Angaben von Rügenwalder Mühle die Position eines Senior Advisor. In dieser Funktion wird er sowohl Rügenwalder Mühle als auch die Nature’s Richness Group beraten. Die Nature’s Richness Group ist der Geschäftsbereich für pflanzliche Lebensmittel des Mutterkonzerns Pfeifer & Langen.

Hähnel hatte den Vorsitz der Geschäftsführung im Januar 2020 übernommen. Zuvor gehörte er seit 2018 dem Aufsichtsrat des Unternehmens an. Unter seiner Führung baute Rügenwalder Mühle nach eigenen Angaben die Kapazitäten aus und investierte in einen neuen Standort in Goldenstedt.

Jörg Pfirrmann markiert Kontinuität

„Ich bedaure, dass Michael Hähnel entschieden hat, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen“, so Gesellschafter Gunnar Rauffus. Hähnel habe die Weichen für anhaltendes Wachstum gestellt. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Uwe Schöneberg, betont: „Wir freuen uns, dass Jörg Pfirrmann die Sprecherrolle einnimmt und damit Kontinuität markiert.“

Rügenwalder Mühle produziert neben klassischen Wurstwaren seit Ende 2014 auch vegetarische und vegane Alternativen. Das Unternehmen bezeichnet sich als Marktführer in diesem Segment in Deutschland. Nach eigenen Angaben beschäftigt der 1834 gegründete Lebensmittelhersteller rund 850 Mitarbeiter.