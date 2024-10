Philip Morris International will in der ersten Jahreshälfte 2025 seine beiden deutschen Produktionsstätten für Tabakprodukte schließen. Betroffen sind Werke in Berlin und Dresden. Der Konzern reagiert damit auf den sinkenden Zigarettenkonsum in Europa.

Kahlschlag bei Philip Morris: Weil weniger geraucht wird, zieht der Konzern in Deutschland grundlegende Konsequenzen. Bildquelle: Getty Images

Philip Morris International (PMI) will seine beiden deutschen Produktionsstätten für Tabakprodukte schließen. Dies teilte der Konzern mit. Die Schließung betrifft die Philip Morris Manufacturing in Berlin und die f6 Cigarettenfabrik in Dresden. PMI möchte die Produktion in der ersten Jahreshälfte 2025 einstellen.

Deutlicher Rückgang der Zigarettennachfrage in Europa

Der Konzern begründet das vorgesehene Aus mit dem deutlichen Rückgang der Zigarettennachfrage in Europa. Dieser Trend werde sich nach Erwartung des Unternehmens in den kommenden Jahren fortsetzen.

In Berlin stellt PMI seit 1972 expandierten Tabak für die Zigarettenherstellung her.

Das Dresdner Werk produziert seit 2019 sogenannte „Other Tobacco Products“ (OTP), hauptsächlich Feinschnitt-Tabak für den europäischen Markt. Auch in diesem Segment sinkt die Nachfrage seit Jahren, so PMI.

327 Mitarbeiter von Schließung betroffen

Von den geplanten Schließungen sind nach Unternehmensangaben insgesamt 372 Mitarbeiter betroffen. PMI kündigte Gespräche mit den Betriebsräten an. „Wir haben den größten Respekt vor der Leistung und dem Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, zitiert der Konzern Jan Otten, den für beide deutschen Werke verantwortlichen Managing Director. Man wisse um die Auswirkungen der Entscheidung auf die Betroffenen und ihre Familien.

Die Ankündigung von PMI fügt sich in eine Reihe von Werkschließungen in der Tabakindustrie ein. Erst im vergangenen Jahr gab British American Tobacco die Schließung seiner Produktionsstätte in Bayreuth bekannt.