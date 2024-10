Martin Ströbel (Foto) übernimmt ab 2027 die Geschäftsführung der Ströbel GmbH von seinem Vater Rainer Ströbel. Damit setzt das auf individuelle und nachhaltige Verpackungen spezialisierte Unternehmen auf die nächste Generation und eine strategische Dreierspitze. So solle die Zukunft gesichert werden, heißt es.

Bildquelle: Ströbel GmbH

Die Ströbel GmbH will die Unternehmensführung 2027 im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums an Martin Ströbel zu übergeben. Dieser ist bereits seit einem Jahr als COO im Bereich Technik, Fertigung und Logistik aktiv. Er soll die Geschäftsleitung künftig zusammen mit Matthias Mandel, COO für Vertrieb und Marketing, sowie Christian Jeschke, COO für Controlling, übernehmen. Der aktuelle CEO Rainer Ströbel zieht sich aus der operativen Geschäftsführung zurück und bleibt dem Unternehmen in beratender Rolle erhalten.

Produktion maßgeschneiderter Beutel und Hauben

Martin Ströbel kennt die Prozesse der Ströbel GmbH nach Unternehmensangaben in allen Details: Nach einer Ausbildung als Flugzeugmechaniker absolvierte er ein sechsmonatiges Training im Betrieb.

Am Standort Langenzenn produziert der Verpackungshersteller maßgeschneiderte Beutel und Hauben für Bereiche wie Korrosionsschutz, Elektronik, Pharma und Lebensmittel. Er setzt dabei nach eigenen Angaben auf höchste deutsche und europäische Standards sowie verschiedene Zertifizierungsmaßnahmen.