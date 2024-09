Premiere in Niedersachsen Neuer Pop-Up-Store soll Bioland in das Stadtleben holen

Am 1. Oktober will der Bioland-Landesverband Niedersachsen/Bremen in Verden an der Aller seinen ersten Pop-Up-Store eröffnen. Der Laden soll bis zum 23. Februar 2025 an vier Tagen in der Woche aufgesperrt sein.