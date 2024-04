Milchwirtschaft Emmi-Gruppe kauft in Brasilien zu

Laticínios Porto Alegre, die brasilianische Tochtergesellschaft der Emmi-Gruppe, hat die Mehrheitsbeteiligung an der Molkerei Verde Campo im Bundesstaat Minas Gerais von Coca-Cola übernommen. Mit dieser Übernahme will Emmi seine Marktposition in Brasilien festigen.