In Brüssel wurde kürzlich die Initiative „Netzwerk Kühlkette“ ins Leben gerufen, die auf die Wichtigkeit einer sicheren und nachhaltigen Kühl- und Tiefkühlkette aufmerksam machen soll. Die Initiative, bestehend aus den europäischen Kühlhausverbänden European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA), Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) und Global Cold Chain Alliance (GCCA), richtet sich an wichtige europäische Institutionen wie die Europäische Kommission und das Europäische Parlament. Diese Maßnahme folgt auf Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und die europäische Energiekrise, die den Sektor der temperaturgeführten Lebensmittellogistik stark belasteten. Trotzdem konnten die beteiligten Unternehmen eine zuverlässige Versorgung mit Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten sicherstellen und entwickelten ab 2021 eine leistungsfähige Lager- und Transportinfrastruktur für Corona-Impfstoffe. Das Netzwerk betont, dass es eine effiziente und krisenfeste Logistik für Lebensmittel und Pharmazeutika in Europa vertritt. Jan Peilnsteiner, ECSLA-Vorstand und VDKL-GF, betont: „Das Netzwerk Kühlkette steht für eine sichere und effiziente Lebensmittel- und Pharmalogistik in Europa. Und das auch in erheblichen Krisenfällen.“