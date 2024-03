Korn sagt: „Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen mit starken Kostensteigerungen und einem sich ändernden Konsumverhalten haben wir 2023 erneut ein gutes Ergebnis erzielt und unsere Unternehmensziele erreicht. Wir bewerten den Jahresabschluss als gute Leistung.“

Für das bereits gestartete Jahr konzentrieren sich die Lichtenauer Mineralquellen auf Neuprodukte und neue Gebinde für die Sortimente mit der größten Nachfrage: So wurden zum Jahresanfang zwei neue Fresh-Produkte „Fresh & Fruity Apfel“ und „Fresh & Fruity Erdbeere“ sowie eine Gebinde-Erweiterung für Margon Wild Berry (1,25 l Größe) eingeführt. Ab April sind zudem alle Lichtenauer und Margon Mineralwassersorten in der neuen, modernen Perlenflasche der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) im 12 x 0,75 Liter Kasten mit Mitteltragegriff erhältlich.

Gegen den negativen Markt-Trend steigt der Absatz des Wasser-plus-Sortiments „Lichtenauer Fresh“ weiter an: 2023 um 7,4 Prozent in Sachsen und 3,7 Prozent in Ostdeutschland.

Lichtenauer Mineralwasser mit den vier Kohlensäurevarianten Spritzig, Medium, Sanft und Pur konnte sich 2023 als zweitgrößte regionale Mineralwassermarke in Ostdeutschland behaupten und bleibt mit deutlichem Abstand Marktführer in Sachsen mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent.

Bei Margon Mineralwasser gab es einen deutlichen Absatzsprung von plus 8,4 Prozent. Die Margon Bittergetränke halten ihre gute Marktposition auf dem jeweils zweiten Platz mit einem Anteil von 13,9 Prozent in Sachsen und 5,3 Prozent in Ostdeutschland.

Im vergangenen Jahr konnte Vita Cola den Absatz ein weiteres Mal steigern und bestätigt damit ihre führende Marktposition. Mit dem breiten Cola- und Limonadenportfolio ist Vita Cola in beiden Segmenten Nummer 1 in Thüringen und Nummer 2 in Ostdeutschland. 2023 wurden unter der Dachmarke insgesamt 97,7 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke verkauft. Das ist zum Vorjahr ein Plus von 2,3 Prozent (95,5 Millionen Liter). Das Ursprungsprodukt Vita Cola Original steht nach wie vor für mehr als die Hälfte des Jahresabsatzes.