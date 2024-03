Die Molkereigenossenschaft plant eine Großinvestition in Höhe von 210 Millionen Euro in die Mozzarella-Produktion am britischen Standort „Taw Valley“ in North Tawton. Die geplante Investition in neue, hochmoderne Produktionsanlagen ist die bisher größte von Arla in Großbritannien.

Molkereiprodukte Arla investiert in britischen Standort

Mit den neuen Produktionskapazitäten will Arla nach eigenen Angaben noch besser aufgestellt sein, um die immer spezifischeren Anforderungen wichtiger Großkunden zu erfüllen und mit dem schnelllebigen globalen Mozzarella-Markt Schritt halten zu können. „Unser Mozzarella-Geschäft hat in den vergangenen fünf Jahren ein zweistelliges Wachstum verzeichnet. Wir verfügen über starke Beziehungen zu wichtigen Großkunden, insbesondere im globalen Foodservice-Geschäft. Vor dem Hintergrund dieser sehr soliden Ausgangslage geben wir die Investition heute bekannt“, erklärt Peter Giørtz-Carlsen, Europa-Vorstand von Arla Foods. „Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir hart arbeiten müssen, um unsere Position unter den weltweiten Marktführern in der Kategorie zu halten und unsere Strategie umzusetzen. Diese Investition ermöglicht es uns, im Bereich Mozzarella weiterhin zu den Marktführern zu gehören, Kundenanforderungen noch besser zu erfüllen und gleichzeitig die Ertragslage für die Milch unserer Genossenschaftsmitglieder zu verbessern.“

Die Investition in moderne Produktionstechnologie ermögliche eine höhere Flexibilität und eröffne neue Innovationsmöglichkeiten. So könne man auf die Wünsche der Kunden eingehen, die für ihren Mozzarella eine ganz bestimmte Bräunung, Schmelzbarkeit oder Dehnbarkeit wünschten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Technologie umfasse mehrere Patente und verkürze den Reifungsprozess von 14 Tagen auf einen Tag.

Der Käse, der künftig in dem britischen Werk hergestellt wird, wird die derzeitige Mozzarella-Produktion von Arla erweitern, um die bestehende Nachfrage zu decken. Der Großteil des Mozzarellas wird an globale Foodservice-Kunden weltweit exportiert. Die Baumaßnahmen für die neuen Produktionsanlagen im Werk Taw Valley werden voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein. Die ersten Produkte aus den neuen Anlagen seien für 2027 geplant. Die Investition werde keine Auswirkungen auf die beiden anderen Mozzarella-Produktionsstandorte von Arla in Dänemark haben, heißt es von Unternehmensseite.