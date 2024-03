Am kommenden Montag ist Global Recycling Day. Trotz steigenden Lebenshaltungskosten und geopolitische Spannungen bleibt das Umweltbewusstsein und insbesondere die Praxis des Recyclings in Deutschland zunehmend wichtig.

Global Recycling Day am Montag

Global Recycling Day am Montag Nachhaltigkeit steht weiterhin hoch im Kurs

Die Initiative zu diesem Tag wurde 2018 von der Global Recycling Foundation ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft zu schärfen und Recycling weltweit zu fördern.

Eine kürzlich durchgeführte Studie von Pro Carton, dem nach eigenen Angaben führenden europäischen Verband für Kartonhersteller, unterstreicht die wachsende Bedeutung eines nachhaltigen Lebensstils unter deutschen Verbrauchern. Über 5.000 Verbraucher aus fünf europäischen Ländern wurden zu ihrer Einstellung gegenüber Umweltfragen und ihrer Wahrnehmung von Verpackungen befragt. 55 Prozent der deutschen Teilnehmer gaben dabei an, dass ein nachhaltiger Lebensstil in den vergangenen zwei Jahren an Bedeutung gewonnen habe.

Die Ergebnisse verdeutlichen einen deutlichen Trend laut Pro Carton: 63 Prozent der Befragten reduzierten ihren Wasserverbrauch, 53 Prozent intensivierten ihre Recyclingbemühungen und 51 Prozent bevorzugten regionale Produkte. Darüber hinaus fühlen sich 83 Prozent der Deutschen sicher in der Unterscheidung, welche Verpackungsmaterialien recycelbar sind, lautet eines der Befragungsergebnisse.

Die Präferenz für Pappe und Karton sei besonders im Bereich der Fast-Food-Verpackungen auffällig, wo 72 Prozent der Befragten betonten, dass sie es bevorzugen würden, ihre Verpackungen nach dem Gebrauch zu recyclen. Diese Tendenz stehe im Einklang mit einem steigenden Umweltbewusstsein und der Bereitschaft, aktiv an der Abfallvermeidung und Ressourcenschonung teilzunehmen.

Global Recycling Day dient nicht nur dazu, das Bewusstsein zu schärfen, sondern auch neue Projekte und Initiativen im Bereich Recycling und nachhaltige Verpackungen zu fördern. Organisationen und Unternehmen nutzen diesen Tag, um ihre neuesten Innovationen vorzustellen und Partnerschaften zu stärken. Dabei steht die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern im Mittelpunkt, um gemeinsame Ziele im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und die Bereitschaft der Verbraucher, aktiv zu einem positiven Wandel beizutragen, bestätigen laut Mitteilung von Pro Carton die Relevanz und den Erfolg des Global Recycling Days als Katalysator für umweltfreundliche Innovationen und nachhaltiges Handeln.

Im Rahmen der von Pro Carton in Auftrag gegebenen und von Perspectus Global durchgeführten Studie über die Wahrnehmung von Verpackungen durch europäische Verbraucher wurden über 5.000 Verbraucher in fünf europäischen Ländern - Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien - zu ihrer Einstellung gegenüber der Umwelt und ihrer Wahrnehmung von Verpackungen befragt.