Katjes kündigte nun an, bis Oktober 2024 sollten die Maße sämtlicher Katjes-Verpackungen, bei denen es zu Gewichtsreduktionen gekommen sei, verkleinert werden. Außerdem solle die Grammatur auf der Verpackungsvorderseite dargestellt werden. Laut Unternehmen steht die erste Produktion mit verringerten Verpackungsmaßen und vorderseitiger Grammaturangabe im Mai an.

Foodwatch hat unterdessen erneut eine neue Kennzeichnungspflicht gefordert: Wenn der Kilopreis steige, weil der Inhalt verringert werde, müssten Hersteller das auf der Vorderseite der Verpackung und in Online-Shops kenntlich machen – ähnlich wie in Brasilien. Laut Foodwatch sollen auch in Frankreich Produkte, bei denen der Inhalt geschrumpft ist, gekennzeichnet werden.

Am 15. März stimmt der Bundestag über einen Antrag der Unionsfraktionen gegen versteckte Preiserhöhungen ab. Eine Kennzeichnung auf der Verpackung sieht dieser Antrag jedoch nicht vor.