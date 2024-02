Ab März 2024 übernimmt Aaron Snardon (Foto) die Rolle des Finanzdirektors für Brown-Forman Deutschland und wird in dem Markt sämtliche Finanzaktivitäten verantworten.

Mit seiner Ernennung wird Snardon auch Teil des deutschen sowie des EU Finance Leadership Teams. Aaron Snardon bringt laut Unternehmen eine breite und internationale Expertise im Bereich der Finanzen mit. Er begann seine Karriere bei Brown-Forman (unter anderem Jack Daniel's) vor zehn Jahren als Senior Finanzanalyst für die Region Nordamerika, nachdem er zuvor über vier Jahre als Finanzanalyst für UPS in Kentucky/USA tätig war.

Sein Zuständigkeitsbereich bei Brown-Forman weitete sich in den Folgejahren aus und er zeichnete die letzten fünf Jahre als Regional Revenue Growth Manager, Director of Finance Operations und zuletzt als Director of Revenue Growth Management für USA und Kanada verantwortlich.