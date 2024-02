Lieferkettenmanagement Industrie arbeitet an resilienten Lieferketten

Die deutsche Industrie verbessert ihre Lieferketten auch nach der Corona-Pandemie weiter, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. So haben 73 Prozent der Unternehmen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Maßnahmen ergriffen, um das Risiko von Störungen in der Lieferkette zu verringern.