Bieri ist im Handel und in der Nonfoodbranche kein Unbekannter: Meilensteine seiner vielfältigen Karriere waren Positionen als Hauptabteilungsleiter Product Management Non-Food Europe bei Plus/Tengelmann Group, Vice President New Business bei der Media-Saturn-Holding/Metro Group, Senior Vice President, Group Head of Brands & Licensing der tcc-Gruppe, Global Vice President Sales & Product Development bei Wüsthof und Sales Director EMEA & Americas bei Fissler. Zuletzt war er Chief Sales & Marketing Officer der Swissdigital Group.

„Ich sehe meine Aufgabe darin, das Unternehmen mit seiner 60-jährigen Tradition zu stärken und weiterzuentwickeln“, so Bieri. Seine Kompetenzen werde den Aus­bau der internationalen Marktpräsenz maßgeblich vorantreiben, heißt es in einer Keeeper-Mitteilung. Die Keeeper Group setzt auf den versierten Markenexperten mit beeindruckender Erfolgsbilanz in den Bereichen Retail und Konsumgüter. Keeper ist seit 2019 Teil der Mutares SE & Co. KGaA, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in München. Ziel von Mutares ist es, Keeeper im eigenen Unternehmensverbund verstärkt als Vollsortimenter für praktische Haushaltsprodukte auszubauen. Vom 26. bis 30. Januar präsentieren die Niedersachsen auf der diesjährigen Ambiente unter anderem wie Nachhaltigkeit bei Haushaltsprodukten rund um die Küche aussehen kann.