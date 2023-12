Der Nutri-Score für Rapsöl steigt 2024 von der gelben Kategorie C zur grünen Kategorie B. Unternehmen in Deutschland werden ab 31. Dezember 2023 den weiterentwickelten Algorithmus zur Kennzeichnung ihrer Lebensmittel nutzen können.

Dennoch werde die Zusammensetzung mit einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht berücksichtigt, wie der Branchenverband Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V (UFOP) kritisiert. „Die Aktualisierung durch das Wissenschaftliche Gremium war aus unserer Sicht ein wichtiger und überfälliger Schritt. Die fundamentale Kritik, die auch andere Lebensmittel betrifft, die nicht vollständig und angemessen bewertet werden, ist damit aber leider noch nicht ausgeräumt“, erklärt UFOP-Geschäftsführer Stephan Arens. Bei Rapsöl fließe zwar der niedrige Gehalt an gesättigten Fettsäuren in die Berechnung ein, der hohe Gehalt an Omega-3-Fettsäuren aber nicht, so Arens weiter.

Seit 2022 wurden Vorschläge zur Verbesserung der Berechnungsgrundlage des Nutri-Scores vorgelegt. Die sieben europäischen Länder, die am Lenkungsausschuss des Nutri-Scores beteiligt sind (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Schweiz), haben im Sommer die aktualisierten Versionen des Algorithmus genehmigt und sich auf eine koordinierte Umsetzung geeinigt.