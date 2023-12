Friesland Campina streicht 1800 Jobs in den kommenden zwei Jahren, davon etwa 1.200 Arbeitsplätze bis 2024. Es geht dabei um Arbeitsplätze in fast allen Bereichen der Organisation, wie das Molkereiunternehmen mitteilte.

Im vergangenen Jahr beschäftigte Friesland Campina nach eigenen Angaben 21.715 Mitarbeiter Vollzeitäquivalent. Rechnerisch bedeutet der Stellenabbau also, dass etwa jeder zwölfte Mitarbeiter in den kommenden zwei Jahren gehen muss.

Der CEO der Royal Friesland Campina N.V., Jan Derck van Karnebeek, kommentierte die Bekanntgabe wie folgt: „Heute ist ein schwerer Tag für Friesland Campina. Wir haben in der vergangenen Zeit die Kostenstruktur unserer Organisation überprüft und kündigen jetzt schwierige Schritte an, die jedoch zur strukturellen Senkung unserer Kosten notwendig sind.“ FrieslandCampina hatte bereits angekündigt, dass das Unternehmen ab 2026 jährliche Bruttoeinsparungen in Höhe von 400 bis 500 Millionen Euro erzielen will; davon werden 180 bis 200 Millionen Euro auf den heute angekündigten Abbau von Arbeitsplätzen entfallen.

Im Jahr 2022 lieferten 9.927 Mitglied-Milchviehbetriebe in den Niederlanden, Deutschland und Belgien über 9,5 Milliarden Kilogramm Milch zur Verarbeitung in Molkereiprodukte und -inhaltsstoffe an. Friesland Campina hat Niederlassungen in 30 Ländern und exportiert in über hundert Länder weltweit.