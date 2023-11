Nachhaltigkeit

Mit dieser Plattform will der Lebensmittelhersteller aus Rheda-Wiedenbrück die regionale Produktion in bäuerlichen Familienbetrieben stärken. Gleichzeitig soll die Klimaleistung der heimischen Produzenten transparent gemacht werden. Ab sofort können sich Landwirte auf der Online-Plattform (www.klimaplattform-fleisch.de) registrieren und ihre Betriebsdaten wie Größe, Futterkomponenten, Stromverbrauch etc. eingeben. Das Unternehmen Tönnies strebt mit der Klimaplattform eine einheitliche Branchenlösung an. Dabei sollen alle Marktteilnehmer eingebunden werden. Anhand der Ergebnisse und Vergleichsmöglichkeiten können Stellschrauben identifiziert werden, um den CO 2 -Fußabdruck des Betriebes weiter zu reduzieren. Tönnies strebt mit der Klimaplattform eine einheitliche Branchenlösung an. Dabei sollen alle Marktteilnehmer einbezogen werden. Eingebettet war die Vorstellung des neuen Tools in das „Zukunftsforum Landwirtschaft“, das mit rund 1.000 Gästen in Rheda-Wiedenbrück stattfand.