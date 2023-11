Lorenz Bahlsen, Enkel des Firmengründers Hermann Bahlsen, war über 45 Jahre in der Unternehmensleitung aktiv. Er trat 1974 in das Unternehmen Bahlsen ein und übernahm 1977 als persönlich haftender Gesellschafter maßgebliche Verantwortung. Von 1987 bis 1992 leitete er als Vorsitzender der Geschäftsführung die H. Bahlsen Keksfabrik KG und wurde anschließend in den Vorstand der Bahlsen-Gruppe berufen.

Nach der Aufspaltung der Bahlsen-Gruppe Ende der 1990er Jahre führte er den Snackbereich als unabhängiges Familienunternehmen Lorenz Snack-World in eine neue, von Innovation und Wachstum geprägte Ära, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Über 20 Jahre lenkte er die Geschicke des damals neu entstandenen Unternehmens. Unter seiner Führung etablierte sich die Lorenz Gruppe als bedeutender Akteur auf dem internationalen Markt für Snackprodukte. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 3.000 Mitarbeiter und ist in mehreren Ländern vertreten. Vor vier Jahren leitete Lorenz Bahlsen mit der Übergabe der Unternehmensleitung an seinen Sohn Moritz Bahlsen aktiv den Generationswechsel ein. Seither führt Moritz Bahlsen das Familienunternehmen in 4. Generation erfolgreich fort.

„Seine unternehmerischen Werte und Prinzipien von Verantwortung, Menschlichkeit, Zusammenhalt und gegenseitigem Respekt werden auch weiterhin die Unternehmenskultur in der Lorenz Gruppe prägen”, würdigte Moritz Bahlsen das Lebenswerk seines Vaters. „Sein Mut, sein Ideenreichtum und Scharfsinn, sein Humor und sein Rat werden uns sehr fehlen“. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.