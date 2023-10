Honig Imker rufen den Staat

Die Imker aus Rheinland-Pfalz bitten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) um Unterstützung. In dem offenen Brief „zur Notlage der Imkerei“ appellieren die vier Imkerverbände des Landes an ihn, eine EU-Initiative zur Neufassung der Honigrichtlinie zu unterstützen.