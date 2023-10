Die The New Meat Company AG (TNMC) plant ihre strategische Expansion und eine Kapitalerhöhung. Mit Mit Holger Hansen wird der Aufsichtsrat erweitert. Die strategische Expansion zielt nach Angaben von Dr. Caroline Heil (Foto), Vorständin TNMC, darauf ab, gesunde Ernährung und Convenience zu fördern.

Bereits bei der Hauptversammlung am 25. August 2023 informierte der Vorstand die Aktionäre über die in den letzten zwei Jahren entwickelte Strategie hin zu Planetary Health entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Planetary Health bezeichnet das Modell der Eat-Lancet-Kommission, das eine gesunde Ernährung für Mensch und Planet ermöglichen soll. Dabei wolle sich TNMC vom Fokus auf reinen Fleischersatz entfernen, heißt es in der Mitteilung.

Das Portfolio der TNMC, das derzeit aus Beteiligungen an drei Start-ups und einem eigenen Produktionsstandort in Mecklenburg-Vorpommern besteht, soll in den nächsten Monaten, auch international, erweitert werden. Das Unternehmen beabsichtigt, gezielt Industrie und Mittelstand zur Zusammenarbeit und Einbringung von Unternehmen und Expertise in die Gruppe anzusprechen. „Wir bringen externe Innovation und Tempo mit, was sich viele etablierte Unternehmen wünschen. Gleichzeitig kann die Gruppe schneller wachsen, wenn wir von der vorhandenen Expertise und Erfahrung Bereichen wie Vertrieb, Einkauf oder Produktion profitieren dürfen", erläutert Vorständin Heil.

Im Zuge der strategischen Expansion gibt das Unternehmen auch den Start einer neuen regionalen Gastro- und Großhandelsmarke unter dem Tochterunternehmen EP Food bekannt: Die „DLM-Dobbertiner Lebensmittelmanufaktur“ (DLM) zeichne sich durch ein Baukastensystem in Kombination mit dem Beratungsangebot eines Teams von Profi-Köchen aus (www.dlm-gastro.de). Hier liege der Fokus auf Planetary Health auch für die Verpflegung in Gesundheitseinrichtungen und Kitas.

Die Expansion soll durch eine geplante Neuaufstellung des Aufsichtsrats unterstützt werden: Holger Hansen, werde zeitnah in den Aufsichtsrat berufen werden und das Amt des Vorsitzenden übernehmen, kündigt das Startup an. Hansen verfüge über langjährige Erfahrung in Führungspositionen bei Unternehmen wie HSE24, Premiere AG und TSCG AG. Als Unternehmer und Investor liege sein Fokus auf digitalen Medien und E-Commerce, insbesondere auf der Skalierung von Start-ups und etablierten Unternehmen.

Um die strategische Expansion zu unterstützen und das Wachstum des bestehenden Portfolios zu fördern, kündigt die TNMC eine Kapitalmaßnahme an: Es soll eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus dem genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals durchgeführt werden. Die Kapitalerhöhung wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre stattfinden, kündigt die New (M)Eat Company an.