Insgesamt soll die Ernte 11,5 Millionen Tonnen erreichen. Das wäre ein Plus von mehr als 16 Prozent im Vergleich zu 2022, als die Gesamternte bei 9,9 Millionen Tonnen lag.

Insgesamt würden in der EU etwa 30 bis 35 Millionen Tonnen benötigt, so Donau Soja. Ein Drittel dieser Menge werde nun bereits in Europa statt in Übersee produziert. Die starken Erntezuwächse in der EU sind nach Angaben von Donau Soja vor allem auf die bessere Wettersituation und mehr Niederschlag 2023 zurückzuführen. Hingegen war es 2022 zu weitflächigen Trockenperioden und damit verbundenen Ernteausfällen gekommen.

Besonders aussichtsreich sei zurzeit die prognostizierte Ernte in der Ukraine, heißt es von dem Verband. Insgesamt erhöhte sich die Anbaufläche trotz Kriegszeiten um 20 Prozent auf 1,8 Millionen Hektar. Donau Soja rechnet deshalb mit einem Plus von knapp 680.000 Tonnen aus der Ukraine. Massive Erntezuwächse werde auch aus Italien, Rumänien und Ungarn gemeldet.