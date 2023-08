Im Rahmen des Projekts „Sammlung 2025“ engagiert sich Emmi für eine umfassende Kreislaufwirtschaft von Verpackungsmaterial in der Schweiz. Nun hat das Unternehmen einen entsprechenden Letter of Intent unterzeichnet.

Damit arbeitet Emmi mit über 70 Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Produzenten über Detailhändler bis hin zu Entsorgern, an einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons.

In einem Letter of Intent haben die Unternehmen spezifische Grundsätze für das künftige System festgelegt. Ziel sei zunächst eine Vereinheitlichung mittels einem schweizweiten Sammelsack zu erreichen. Die Kosten sollen durch Sackbeiträge, Beiträge der Inverkehrbringer und Rezyklaterlöse gedeckt werden. Verantwortlich für das Sammel- und Recyclingsystem ist eine Dachorganisation, welche die Abläufe sicherstellt und sich an einem übergeordneten Zielsystem orientiert. Darin sind Recyclingquoten von 55 Prozent für Kunststoffverpackungen und 70 Prozent für Getränkekarton bis 2030 respektive CO2-Senkungspfade gemäß den EU-Zielsetzungen definiert.

„Seit Beginn unseres langjährigen Nachhaltigkeitsengagements vermeiden wir Verschwendung von Rohstoffen und verfolgen die Vision von möglichst geschlossenen Kreisläufen. Mit der ‹Sammlung 2025› treiben wir die Kreislaufwirtschaft aktiv voran und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, so Gerold Schatt, Leiter Nachhaltigkeit der Emmi Gruppe.