Getränkegrosshandel Huster schließt sich Team Beverage an

Die Huster GmbH & Co. Getränkegroßhandels KG in Zwickau wird rückwirkend zum 01.01.2023 Mitglied in der Getränkefachgroßhandels-Verbundgruppe unter dem Dach der Team Beverage AG. Das teilte die Gruppe mit.