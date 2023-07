Bildquelle: (c) Uli Regenscheitregenscheit@remufoto.de, www.uliregenscheit.de

Die aktuelle Prognose wurde auf Basis von Fruchtbehangschätzungen getroffen, die diese Woche abgeschlossen wurden.

„In den vergangenen Jahren wiederholen sich leider zunehmend schwache Apfelernten im Streuobstbereich, was für die heimischen Fruchtsafthersteller die Apfelsaftproduktion erschwert, da sie ihre Lagertanks in den vergangenen Jahren nicht ausreichend auffüllen konnten“, so VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger.

Generell sei der Bestand der Streuobstwiesen durch die Auswirkungen des Klimawandels gefährdet. Durch die anhaltenden Hitzeperioden im Sommer und einem zunehmenden Wassermangel sind die Bäume geschwächt und anfälliger für Krankheiten. In einigen Gebieten ist der Grundwasserspiegel nach Angaben des Verbandes um ein bis zwei Meter gesunken. Zudem habe sich in den vergangenen Jahren der Beginn der Blüte um rund zwei Wochen vorverlagert, sodass die empfindlichen Blüten durch die kalten Nächte gefährdet waren. Diese Faktoren haben zusammen mit dem seit März nahezu permanent anhaltendem Wind zu einem verstärkten Abwurf von Früchten geführt.

Fruchtsafthersteller unterstützen den Streuobstanbau unter anderem durch Pflanzaktionen oder Aufpreis-Modelle, berichtet der Verband.