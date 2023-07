Zum 1. August 2023 wird Eva Zovko (Foto) die Leitung des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) übernehmen. Die Diplom-Ökotrophologin tritt damit die Nachfolge von Dr. Margareta Büning-Fesel an, die seit 01. Juni 2023 Präsidentin der BLE ist.

Zovko (56) war viele Jahre im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Ernährungskommunikation tätig, unter anderem als Leiterin der Redaktion Ernährung im aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (aid), der 2017 in die BLE integriert worden ist. Mit Gründung des BZfE in der BLE war Zovko zunächst Referatsleiterin „Ernährung, Digitalisierung“, bevor sie 2019 die Leitung der Gruppe „Ernährungskommunikation“ übernahm.

Ihr Fokus als neue BZfE-Leiterin soll in den kommenden Monaten unter anderem auf der Einrichtung eines BZfE-Newsrooms, auf der digitalen und dialogischen Ernährungskommunikation sowie auf den Herausforderungen in der Ernährungsbildung in Deutschland liegen, heißt es in der Mitteilung.

Zum Hintergrund: Das BZfE ist das Kompetenz- und Kommunikationszentrum für Ernährungsfragen. Ziel ist die Stärkung eines gesundheitsförderlichen, ressourcenschonenden, umwelt- und klimafreundlichen Lebensstils. Als Teil der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung unterstützt und berät es zudem das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bei der Erfüllung seiner Aufgaben.