Unternehmen, die gegenwärtig an der Strombörse Strom für die kommenden Jahre kaufen, bezahlten mit bis zu 16 Cent pro Kilowattstunde mehr als das Doppelte des Durchschnittspreises aus den Vorkrisenjahren, argumentiert die BVE. Hinzu kämen Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. In der Ernährungsindustrie sei Strom mit einem Anteil in Höhe von 28 Prozent nach Erdgas der zweitgrößte Energieträger der Branche, der insbesondere für Kühlprozesse, elektrische Antriebe, Drucklufterzeugung und Beleuchtung benötigt wird.

Da ausländische Wettbewerber, mit denen die deutschen Produzenten im In- und Ausland konkurrieren, mit weitaus geringeren Energiepreisen bzw. -kosten belastet würden, führe dies auch in der Ernährungsindustrie dazu, dass zunehmend Standortverlagerungen sowie Unternehmensveräußerungen in Betracht gezogen werden, warnt die BVE in der schriftlichen Stellungnahme.

Dem aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung sei zu entnehmen, dass eine Fortführung des Spitzenausgleichs über den 31.12.2023 hinaus nicht vorgesehen sei. „Der Wegfall dieser seit 2002 bestehenden Steuervergünstigung würde dazu führen, dass sich die Energiekosten für die betroffenen Unternehmen in einer Größenordnung von insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro erhöhen“, rechnet die BVE vor. Die BVE fordert daher eine Verlängerung des Spitzenausgleichs und eine Entlastung aller Stromverbraucher. Dies lasse sich in unbürokratischer Weise bewirken, indem noch bestehende Umlagen auf den Strompreis abgeschafft und die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß abgesenkt würden, so der Vorschlag. Die Reduktion der Netzentgelte stelle einen zusätzlichen Ansatz dar.