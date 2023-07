Seit 23 Jahren besitzt die Paulig Gruppe einen Anteil von etwa 26 Prozent an der Fuchs Gruppe. Nach konstruktiven und partnerschaftlichen Verhandlungen zwischen den Gesellschafterstämmen kam es nun zum Rückkauf, heißt es in einer Pressemitteilung der Fuchs Gruppe. 90 Prozent der Gesellschaftsanteile besitzte nach wie vor die gemeinnützige Dieter Fuchs Stiftung.

Der Vorstand der gemeinnützigen Dieter Fuchs Stiftung, Josef Diekmann, betont das mit dem Kauf ausgedrückte Vertrauen in die weitere positive Entwicklung der Fuchs Gruppe, der die Stiftung als größter Gesellschafter zur Seite steht: „Die Fuchs Gruppe als mittelständisches, deutsches Unternehmen ist mit ihren regionalen Wurzeln und ihrem nachhaltigen, globalen Geschäft hervorragend aufgestellt, um auch in Zukunft bleibende Werte zu schaffen. Für die sehr gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit danken wir der Paulig Gruppe ausdrücklich. Wir sind sehr glücklich, dass es gelungen ist, alle Anteile wieder in der Hand eines Gesellschafterstamms zu vereinen.“ Auch der CEO der Paulig Gruppe, Rolf Ladau, bedankt sich in diesem Zuge: „Nach mehr als zwei Jahrzehnten harmonischer Zusammenarbeit wünschen wir der Fuchs Gruppe weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg.“