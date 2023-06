In dieser Funktion berichtet Rock direkt an Dr. Alfred Oetker. Die Nochfolge als Head of Communication für die Henkell Freixenet Holding wird nach Beendigung ihrer Elternzeit ab dem 1. Februar 2024 Vanessa Lehmann übernehmen. Vanessa Lehmann sei laut Mitteilung eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin und verfüge über ein breites internationales Markt- und Markenwissen sowie über langjährige Erfahrung in der internationalen Corporate und Brand-PR von Henkell Freixenet. Bis dahin wird der Bereich kommissarisch von Xander Heijnen als Interim-Manager for Strategic Communications geführt. Nachdem er sieben Jahre in der Konzern-Kommunikation von Mercedes-Benz und Daimler gearbeitet hat, war er Mitinhaber der renommierten internationalen Kommunikationsberatung CNC. Seit 2021 begleitete er die Geschwister Oetker kommunikativ.