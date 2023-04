Fleischwirtschaft Zur-Mühlen-Gruppe übernimmt Eberswalder

Die Zur-Mühlen-Gruppe steigt in die Eberswalder Gruppe ein und beteiligt sich, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Prüfung und Freigabe, an den Gesellschaften am Standort Britz. Sebastian Kühn (Foto), Geschäftsführer EWG Eberswalder Wurst GmbH: „Unsere Kunden schätzen seit nun drei Generationen die Traditionsrezepturen aus Britz. Darauf können sie sich auch in Zukunft verlassen.“