Braubranche Carlsberg sucht neuen Chef

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg muss sich nach einem neuen Vorstandschef umschauen. Konzernchef Cees 't Hart werde „nach acht erfolgreichen Jahren“ im Amt bis spätestens zum Ende des dritten Quartals 2023 in den Ruhestand gehen, teilte der Konzern mit Marken wie Astra, Wernesgrüner, Lübzer oder Holsten am Dienstag in Kopenhagen mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei im Gange.