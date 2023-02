Hein Schumacher, CEO der Royal Friesland Campina N.V.: „Insbesondere durch die Inflation standen die Ergebnisse unseres Verbrauchergeschäfts in der Business Group Food & Beverage unter Druck, weil wir nicht in der Lage waren, die enormen Kostenanstiege vollständig an unsere Kunden weiterzuleiten.“ Allerdings sei dies durch „hervorragende“ Ergebnisse der Geschäftsbereiche Specialised Nutrition, Ingredients und Trading sowie die guten Leistungen des neuen Professional-Foodservice-Geschäfts bei Weitem ausgeglichen worden.

Die stark gestiegenen Preise von Rohstoffen, Verpackungen und Energie kompensierten die Business Groups teilweise durch Preiserhöhungen. Dadurch verzeichneten alle Bereiche starkes Umsatzwachstum. Das Betriebsergebnis stieg um 32,7 Prozent auf 471 Millionen Euro. Nach Korrektur von Wechselkursauswirkungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen stieg das Betriebsergebnis um 94,5 Prozent auf 712 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss kletterte um 69,8 Prozent auf 292 Millionen Euro.

Für das aktuelle Geschäftsjahr legt Friesland Campina einen stärkeren Fokus auf Produkt- und Markeninnovation. Die Pläne sehen nach Angaben des Konzerns höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung vor, insbesondere im Hinblick auf bessere Ernährung und nachhaltigere Produktion und Verpackungen. Weiterhin wolle man ins Marketing seiner Marken und ins Professional-Geschäft investieren, um dort Wachstum zu erzielen. Zudem will Friesland Campina weiterhin ins Produktionsnetzwerk investieren, beispielsweise in die neuen, nachhaltigeren Produktionsstätten in Indonesien und Malaysia.