Die Franzosen haben eine Cloud-Lösung für Künstliche Intelligenz und Computer Vision entwickelt, mit der Einzelhändler in der Lage sind, ihre Einzelhandelsstandorte in Echtzeit zu analysieren, insbesondere die Warenverfügbarkeit der Produkte in den Verkaufsregalen, sowie die Optimierung der Wartezeiten an der Kasse. Die Lösungen von Belive.ai vereinfachen dank modernster Bilderkennung und Künstlicher Intelligenz Routinearbeiten für die Mitarbeiter des Einzelhandels.