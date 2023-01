Der Fleischverarbeiter Danish Crown sieht sich angesichts eines schwierigen Marktumfelds zu Stellenstreichungen gezwungen. Das dänische Unternehmen will insgesamt 150 Jobs streichen, 100 davon in Dänemark.

Vom Stellenabbau sei vor allem die Geschäftseinheit Danish Crown betroffen, die durch die Zusammenlegung von Danish Crown Pork und Danish Crown Foods entstanden sei, hieß es vom Unternehmen weiter. Aber auch in den Konzernfunktionen seien Stellenstreichungen vorgesehen.

Zur Begründung für diesen Einschnitt führt Danish Crown die deutliche Eintrübung des Geschäftsumfelds an. Noch im Frühsommer 2021 sei der Export nach Asien bei Danish Crown auf Hochtouren gelaufen, Schweinefleisch sei weltweit zu attraktiven Preisen gehandelt worden. Die Pandemie und die vermehrte inländische Schweineproduktion in China hätten allerdings kurz darauf den Absatz in der Volksrepublik abrupt zum Erliegen gebracht. Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 und der explosionsartige Anstieg der Inflation habe das Verbrauchervertrauen in Europa einbrechen lassen. An die Stelle einer massiven Nachfrage und historisch guter Preise sind nun zurückhaltende Verbraucher und ein schwacher Export in attraktive Märkte außerhalb Europas getreten.

„Diese dramatischen Veränderungen sind innerhalb kürzester Zeit eingetreten. Wir können die Markttrends zwar nicht ändern, dafür aber an unserem eigenen Geschäft arbeiten“, sagt Jais Valeur, Group CEO von Danish Crown.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherstellung des erforderlichen Kapitals für die geplanten Investitionen habe die Konzernleitung nun das gesamte Konzerngeschäft eingehend überprüft, um Kosten zu senken und Prozesse und Funktionen zu verschlanken.