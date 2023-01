Nicole Dinter (51, Foto) hat im Januar 2023 als Head of Communications den Bereich Kommunikation bei Nordzucker übernommen. Das gab das Unternehmen mit Sitz in Braunschweig jetzt bekannt.

Sie war zuletzt als Communication Manager Germany & Industrial im Bereich Corporate Communications beim weltweit agierenden Chemieunternehmen Solvay in Brüssel und in Deutschland tätig, wie Nordzucker weiter mitteilte. Dort verantwortete sie demnach die interne und externe Kommunikation. Die studierte Diplom-Biologin und PR-Beraterin begann ihre Karriere in einer PR-Agentur, bevor sie die deutsche und europäische Kommunikation beim Lebensmittel-Discounter Plus aufgebaut hat. Zu ihrem Aufgabengebiet bei Nordzucker gehört laut Unternehmen die strategische Neuausrichtung, Steuerung und Verantwortung der internen und externen Kommunikation.

Dinters Vorgänger Christian Kionka (61) fokussiert sich den Angaben zufolge seit Anfang des Jahres als Head of Public Affairs auf das strategische Management politischer Entscheidungsprozesse.