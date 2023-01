Michael Spiegelberg (52, Foto) ist seit gestern Geschäftsführer der Team Beverage Convenience GmbH in Rostock. Als kaufmännischer Geschäftsführer verantwortet er die Bereiche Innendienst, Prozesse, IT und Controlling.

Außerdem wird er an der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken. Er übernimmt diese Aufgaben von Co-Geschäftsführer Jörn Bastian (46), der sie nach dem Ausscheiden von Dr. Michael Holtz Ende 2021 interimsmäßig betreute. Michael Spiegelberg bringt aus seiner über zwanzigjährigen Tätigkeit bei der Hansa-Heemann AG, Rellingen, und später bei Refresco Deutschland, Mönchengladbach, viel Erfahrung und ein Netzwerk in der Getränkebranche mit. Der studierte Wirtschaftsingenieur trug in verschiedenen Positionen Verantwortung.