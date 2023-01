Die Funktion der neu geschaffenen Stelle des Chief Information Officers (CIO) übernimmt Markus Blömer (55), bislang Global Head of Corporate IT. „Eines unserer Haupt-Projekte im letzten aber auch in diesem Jahr beschäftigt sich intensiv damit, die Informationstechnik im Unternehmen und den Molkereistandorten strategisch und operativ weiterzuentwickeln“, so CEO Ingo Müller.

Der bisherige COO Supply Chain Management Hermann Köster (60) hat sich zudem entschieden, das Unternehmen im Frühjahr 2024 zu verlassen. Zum 1. April 2023 übernimmt die Funktion Thomas Hermann (54), der an CFO Dr. Frank Claassen berichtet. Der neue Manager kommt von Danone.