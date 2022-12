Hinter ihnen liegen anhaltende Dürreperioden; der Klimawandel zeigte in Südafrika früher als hier deutliche Spuren. Die Erzeuger haben sich daher darauf konzentriert, Früchte anzubauen, die durch Qualität und Größe überzeugen. Mehrere Obstplantagen wurden in den zurückliegenden fünf Jahren neu angelegt, um das Mengenwachstum zu unterstützen. Besonderes Engagement galt dabei dem Ausbau des Nektarinen- und Pflaumensektors.

Die Bemühungen tragen nun im wahrsten Sinne des Wortes Früchte: Hortgro, der Verband der Kern- und Steinobstproduzenten am Kap, rechnet damit, dass der Anstieg des Pflaumen- und Pfirsichexportes um 4 Prozent steigen wird. Damit sind 86.000 Tonnen Pflaumen für den Export zu erwarten und 6.550 Tonnen Pfirsiche. Mit einer noch beeindruckenderen Entwicklung warten die Nektarinen auf: Hier liegen die Schätzungen bei einer Exportmenge von 23.650 Tonnen, was einem Anstieg um 15 Prozent entspricht.

Eine Erleichterung für den Handel mit internationalen Kunden ist es, dass Streiks, die jüngst die südafrikanischen Häfen lahmlegten, nun beendet sind. Man konzentriere sich darauf, den Rückstau im System abzubauen und gewähre dabei Obst sowie anderen verderblichen Gütern eine Vorrangstellung, um die pünktliche Lieferung zu gewährleisten, berichtet Hortgro.

Am deutschen Markt hat sich südafrikanisches Steinobst seit Jahren erfolgreich etabliert. „Die Menschen in Deutschland schätzen es, dass sie damit unabhängig von der hiesigen Jahreszeit und Witterung leichte, süße Sommerfrüchte genießen können“, meint Michael Roos von der ROOS Agentur für Markenaktivierung in Königswinter bei Bonn. Er begleitet regelmäßig mit der Kampagne „Wunderschönes Land, wunderbares Obst“ die südafrikanische Kern- und Steinobstsaison, so auch 2022/23. „Wir rechnen damit, dass der positiven Entwicklung in Südafrika auf unserer Seite Herausforderungen gegenüberstehen. Durch Inflation, Krieg und Energiekrise sind die Verbraucher derzeit zurückhaltend“, so Roos. Der Fokus der Kampagne liege daher darauf, den Handel und seine Lieferanten zu unterstützen.

Jacques du Preez, General Manager für Handel und Märkte bei Hortgro, zeigt sich hinsichtlich der Handelspartner zuversichtlich: „Die Einzelhändler planen, die Kampagne zu unterstützen, indem sie südafrikanisches Steinobst zu günstigen Preisen anbieten. Das macht es für die Verbraucher zu einem gesunden, erschwinglichen Snack.“