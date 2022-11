Ab 1. Januar 2023 verstärkt Andreas Nickenig (54) das Verkaufs Team des Anbieters von Logistiklösungen EPG (Ehrhardt Partner Group) als Chief Sales Officer Global (CSO). Nickenig war zuvor viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen in der Lebensmittelbranche tätig.

Seine bisherigen Stationen waren Haribo, die Wawi-Schokolade AG, Griesson – de Beukelaer und zuletzt das Distributionsunternehmen Genuport. Die EPG gewinnt mit Nickenig nach eigener Aussage einen ausgewiesenen Experten in der Lebensmittelbranche, der die weitere Internationalisierung des Unternehmens vorantreiben soll.

Die EPG ist einer der führenden Anbieter für Logistiklösungen in der Getränke- und Lebensmittelbranche sowie im Einzelhandel. So konnte sich das Unternehmen bis heute einen namhaften Kundenstamm aufbauen. Dazu gehören Seeberger, Wernsing, Hügli, Homann, Dr. C. Soldan, Lebkuchen Schmidt und Eismann. Aber auch die Top 3-Getränkegroßhändler in Deutschland – Trinks, DGL und Splendid Drinks – setzen auf die EPG-Lösungen für ihre Logistik. Zu den Produkten zählt das Warehouse Management System LFS.