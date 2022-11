Gänsefleisch Martinsbraten kommt oft aus Osteuropa

Das Fleisch für den traditionellen Gänsebraten am Martinstag und in der Weihnachtszeit in Deutschland stammt vor allem aus Osteuropa. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 18.200 Tonnen Gänsefleisch importiert.