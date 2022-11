In einem Appell, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt, fordern die Organisationen unter anderem Werbung für Süßigkeiten und ungesunde Snacks zwischen 6 und 23 Uhr sowohl im Fernsehen, als auch im Radio und auf Streamingdiensten zu untersagen. In dem Brief werden unter anderem geplante schärfere Regelungen in Großbritannien angeführt. Der Star-Koch Jamie Oliver gehört zu den Mitunterzeichnern.

Laut der Verbraucherorganisation Foodwatch seien in Deutschland etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Übergewicht betroffen. Krankheiten wie Diabetes, Gelenkprobleme oder Bluthochdruck könnten die Folge sein.

Laut dem Koalitionsvertrag soll es „an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt“ bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Dem Bündnis geht dies nicht weit genug. Die Pläne des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft seien "Werbebeschränkungen light".