„Krones stand in den ersten drei Quartalen 2022 vor vielen Herausforderungen, die weiter anhalten werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu den Unwägbarkeiten und Risiken zählen demnach Materialengpässe und Probleme in den weltweiten Lieferketten, steigende Einkaufspreise für Material und Energie, geopolitische Risiken in Europa und anderen Regionen der Welt sowie hohe Inflationsraten in vielen Ländern. Zudem sei noch unsicher, wie sich die Covid-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine weiterentwickeln und ob die Industrie ausreichend mit Energie versorgt werden kann.

Bislang konnte Krones nach eigenen Angaben mit allen Herausforderungen gut umgehen und ist weiter grundsätzlich optimistisch. So stieg in den ersten drei Quartalen der Auftragseingang um 44,1 Prozent auf 4.599,7 Millionen Euro. Die Zielsetzung für die EBITDA-Marge bleibt bei 8 bis 9 Prozent. Die Prognosen stünden unter dem Vorbehalt, dass der Krieg in der Ukraine nicht weiter eskaliert, sich die Corona-Situation nicht verschärft und es zu keinen wesentlichen Energieengpässen kommt.