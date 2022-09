„Sechs Jahre bei fritz haben unglaublich viel Spaß gemacht, herausragende Menschen und eine der größten Indie-Marken zu führen. Die Zeit an der Seite von Mirco Wolf Wiegert und all den ,Fritzen' war spannend und inspirierend. In der Tat so sehr, dass ich es jetzt wage, neue Wege zu gehen“, schreibt er weiter. Er freue sich „auf neue spannenden Aufgaben als unabhängiger Berater für Unternehmenskultur, wertorientiertes Wachstum und Unternehmensentwicklung“.