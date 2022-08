Stefan Bosbach (Foto) wurde zum neuen Geschäftsführer bei Lieken berufen. Zum 1. Oktober 2022 tritt der 55-Jährige seine Position bei der Großbäckerei an und verstärkt das Führungsteam um CEO Dr. Christian Hörger, COO Volker Fiege und CFO Jan Willers.

In der Brot- und Backwarenbranche ist Bosbach kein Unbekannter. In den letzten acht Jahren war er Mitglied der Geschäftsleitung bei der Frankfurter Glockenbrot Bäckerei und blickt auf langjährige Erfahrungen im Vertrieb von Brot- und Backwaren zurück. Während seiner Laufbahn machte Bosbach Station in verschiedenen Unternehmen der Branche.

Während er in den 2000er-Jahren bereits im Vertriebsmanagement bei Lieken beschäftigt war und von 2004 bis 2012 als Vertriebsdirektor bei Kamps arbeitete, wechselte Bosbach 2012 als Geschäftsführer zur Metzgerei Zeiss nach Hanau. 2014 trat der gelernte Industriekaufmann und Jurist dann in die Geschäftsleitung der Glockenbrot Bäckerei. Im Herbst diesen Jahres tritt er dem neuen Lieken-Führungsgremium bei, das bereits im Juni durch CFO Jan Willers erweitert wurde.