Der gelernte Landwirt und Diplom-Agraringenieur kann auf einen umfassenden Erfahrungsschatz in der Marktberichterstattung zurückgreifen und diese weitreichende Expertise in die neue Position mit einbringen. Nach mehreren Stationen u.a. bei der Zentralen Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) im Bereich Vieh, Fleisch und Milch, leitete der 52-Jährige seit 2010 den Fachbereich Milchwirtschaft bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI).

Gorn ist mit seinem 3-köpfigen Team ab sofort für die Führung und strategische Weiterentwicklung des Bereich Insights & Dairy Markets verantwortlich und berichtet an Dr. Philipp Inderhees, Global Head of Corporate Strategy bei der DMK Group. „Nach so vielen Jahren der Analyse und Beratung in übergeordneten Stellen für die Agrar- und Ernährungswirtschaft freue ich mich nun auf neue Herausforderungen und meine Arbeit in einem spannenden, zukunftsgewandten Unternehmen wie der DMK Group“, so Gorn.